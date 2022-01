Les ventes mondiales de Seat atteignent 391 200 véhicules en 2021

La marque espagnole du groupe Volkswagen Seat a venduen 2021, soit 2% de moins qu'en 2020 (399 600 voitures).Par rapport à 2019 (549 400 voitures), la baisse atteint 28,80%. La marque Seat avait réalisé les volumes de ventes les plus élevés de son histoire en 2019.Après une année 2020 marquée par la pandémie de Covid 19, la pénurie de semi-conducteurs n'a pas permis de retrouver les volumes de production d'avant crise.2021 a été une année très difficile pour l'industrie automobile en raison de l'impact significatif de la pénurie de semi-conducteurs.La Seat Arona (106 900 unités), la Seat Ibiza (95 800) et la Seat Leon (87 700) ont été les véhicules les plus vendus de Seat.L'Allemagne (73 300 unités vendues), l'Espagne (70 800), le Royaume-Uni (43 000), la France (27 100) et l'Italie (21 500) sont les marchés sur lesquels les ventes de la marque espagnole ont été les plus élevées.